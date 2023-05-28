Лондон, 28 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Пользователи британского портала Daily Mail раскритиковали видео контрнаступления ВСУ, которое было опубликовано в Сети министерством обороны Украины.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский

Читатели издания заявили об абсурдности подобного решения Киева и усомнились во вменяемости президента Украины Владимира Зеленского.

Так, один из комментаторов поинтересовался, был ли в истории конфликт более нелепый. Он напомнил, что президент Украины разъезжает по другим государствам, появляется на церемониях вручения наград, теперь публикуется трейлер к новому наступлению. «Интересно, сколько миллиардов из «финансовой помощи» ушло на его создание?» — поинтересовался он

Другой пользователь возмутился, отметив, что видео является фарсом, а президент Украины совсем обезумел.

Ещё один читатель назвал трейлер позором. Он отметил, что потери украинцев свелись к 30-секундному пропагандистскому ролику.

Один из комментаторов назвал президента Украины выпендрёжником, который требует внимания пользователей социальных сетей. Он также поинтересовался, кто же снимает рекламное видео в разгар конфликта?

Другой комментатор отметил, что если снимаются видео наступления, то такой страной, вероятно, управляет жулик.

Как передавало ИА Регнум, бывший офицер Военно-морских сил США, профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс заявил, что тема с предстоящим контрнаступлением раздута украинскими властями для получения ещё большего количества вооружений. Он добавил, что если изначально план Киева подразумевал такую стратегию для использования эффекта неожиданности, то он не сработал, неожиданным это наступление уже не станет.

Полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алёхин высказал мнение о том, что ВСУ в ближайшее время перейдут в наступление и будут использовать корпуса, которые проходили обучение в странах НАТО. По его данным, эти корпуса будут использовать после потери Артёмовска. Он предположил, что главные удары будут наноситься со стороны Донбасса.

Военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселёв заявил, что безвозвратные потери украинской армии в боях за Соледар и Артёмовск составили около 40 тыс. человек.