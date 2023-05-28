Тегеран, 28 мая, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Граница Ирана и Афганистана находится под контролем Сухопутных и Пограничных войск Исламской Республики, заявил 28 мая командующий иранскими Сухопутными войсками генерал Киюмарс Хейдари.

Mashal/XinHua/Global Look Press Афганцы в городе Ислам-Кала на границе Афганистана с Ираном

«Граница с Афганистаном полностью под контролем сухопутных войск… безопасность границ полностью обеспечена», — цитирует его агентство Tasnim.

По его словам, пока Афганистан соблюдает правила, «он будет видеть взаимное уважение», но, если кто-то почувствует, что не хочет соблюдать их, с ними «будут обращаться по-другому».

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта на границе между Афганистаном и Ираном произошли вооружённые столкновения.

В ходе стычек стороны применили различные виды оружия. Точная причина конфликта не называлась.

Спецпредставитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми заявил, что считает необходимым создать комитет безопасности для предотвращения террористических угроз и обмена информацией с афганскими властями.