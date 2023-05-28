Москва, 28 мая, 2023, 15:21 — ИА Регнум. О чрезвычайных происшествиях президенту России Владимиру Путину докладывают незамедлительно, а те службы, которых то или иное ЧП касается, координируют свои усилия для принятия необходимых мер, заявил 28 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Владимир Путин

Так он ответил журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» на вопрос о действиях Кремля в случае ЧП, подобного атаке диверсантов ВСУ на Белгородскую область.

«Естественно, мы незамедлительно докладываем главе государства — Верховному главнокомандующему. В остальном — те службы, которые должны принимать меры, работают над этим», — сказал Песков.

В случае с ЧП в Белгородской области свои усилия координировали Министерство обороны, погранслужба и ФСБ, далее круг участников общей работы расширился, добавил Песков.

Диверсанты ВСУ атаковали Белгородскую область 22 мая. Ими использовались оружие и техника, переданные в Киев западными странами. В регионе был введён режим контртеррористической операции.

Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки ДРГ — отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения «до полной ликвидации», сообщили в Минобороны. Всего было уничтожено более 70 террористов. В результате нападения в Белгородской области один мирный житель погиб, ранения получили 13 человек.