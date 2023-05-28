Москва, 28 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал якобы полный отказ европейских стран от газа и нефти из РФ.

Владимир Федоренко/РИА Новости Николай Шульгинов

В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» глава ведомства отметил, что страны Запада продолжают покупать российский газ, однако теперь они делают это обходными путями.

В декабре 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Страны «Большой семёрки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем нефть из России на уровне $60 за баррель для подчинённых им судов и территорий.

С февраля текущего года вступили в силу аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Европейские страны также прекратили покупать газ по большей части газопроводов из России.

Как сообщало ИА Регнум, в январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что страны — члены ЕС заменили сократившиеся объёмы газа из России, не прибегая к отключениям электроэнергии. Тогда она отметила, что Россия сократила 80% поставок газа, но это удалось компенсировать благодаря «надёжным поставщикам».

В марте испанская газета El Confidencial сообщила, что страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на попытки Европы избавиться от энергетической зависимости от России. Отмечалось, что Мадрид и Брюссель не знают, как отказаться от закупок в РФ.