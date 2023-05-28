Париж, 28 мая, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Марта Костюк после проигрыша в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» не стала пожимать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко.

Matthieu Mirville/Dppi/Global Look Press Марта Костюк

Соболенко обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2.

Украинка после матча сразу же направилась к судье игры, пожала ей руку, а затем собрала вещи и ушла с корта, не пожав руку белорусской сопернице. Эти действия украинки вызвали бурную реакцию публики на стадионе: болельщики её освистали.

Впрочем, такое поведение украинской спортсменки было предсказуемым. В начале марта она отказалась пожать руку российской спортсменке Варваре Грачевой после финала турнира категории WTA-250, проходившего в Остине (США). Спортсменки также отказались от совместного фото во время церемонии награждения и не стали говорить друг о друге на послематчевой пресс-конференции.

Накануне, 27 мая, другая украинская теннисистка, Элина Свитолина, после финального матча на турнире в Страсбурге не пожала руку россиянке Анне Блинковой.

Как сообщало ИА Регнум, российские и украинские спортсмены участвуют в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

В конце марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий». Так, спортсмены из РФ должны отказаться от демонстрации национальной символики, а также от «положительных высказываний» о России.