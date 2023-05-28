Москва, 28 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. У Баку нет никаких табу в рамках сближения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом 28 мая заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Илья Питалев/РИА Новости Ильхам Алиев

«Каких-то табу в рамках сближения у нас нет», — сказал Алиев.

Он добавил, что всё будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением республики.

По его словам, сам факт того, что Азербайджан впервые участвует в саммите ЕАЭС, говорит об интересе к этой структуре и желании сближаться со странами-членами.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая Алиев принял участие в саммите ЕАЭС, а также встретился с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, прошла трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.