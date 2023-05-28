Москва, 28 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны ВСУ и так называемого «иностранного легиона», сообщил 28 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель

По его словам, склады боеприпасов были уничтожены в районах населённых пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки в Харьковской области российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников и две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Также недалеко от населённых пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области были пресечены действия двух украинских ДРГ. Потери ВСУ за сутки на указанном направлении составили более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.