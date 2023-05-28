Симферополь, 28 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Причиной сбоя в работе интернета в Крыму, произошедшего 26 мая, стала крупнейшая хакерская атака, сообщила 28 мая пресс-служба оператора связи «Миранда-медиа».

Крымский оператор связи устранил аварию после крупной хакерской атаки
Иван Шилов ИА REGNUM
Хакер

«Эта хакерская атака стала одной из крупнейших за всю историю компании. На её устранение потребовалось 16 часов», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора «Миранда-медиа» Ивана Зимы, 28 мая полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы доступны частично — в целях безопасности. Абонентам могут оставаться недоступными некоторые сервисы, включая оплату услуг.

Ранее сообщалось, что 26 мая на сетях магистрального оператора связи «Миранда-медиа» произошла авария, которая привела к отключению от интернета абонентов в Крыму. Кроме того, перебои с интернетом от «Миранды-медиа» также наблюдались в Мелитополе.

Как передавало ИА Регнум, только за последний год хакерская группировка Sneaking Leprechaun атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии.

В числе жертв хакеров — компании из сфер промышленности, финансов, медицины, логистики, государственные структуры. Отмечается, что данная группировка взламывала серверы и проникала в инфраструктуру организаций. В классической схеме злоумышленники сразу шифруют данные и требуют выкуп, но в данном случае они действовали иначе.