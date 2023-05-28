Симферополь, 28 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Причиной сбоя в работе интернета в Крыму, произошедшего 26 мая, стала крупнейшая хакерская атака, сообщила 28 мая пресс-служба оператора связи «Миранда-медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Эта хакерская атака стала одной из крупнейших за всю историю компании. На её устранение потребовалось 16 часов», — отмечается в сообщении.

По словам гендиректора «Миранда-медиа» Ивана Зимы, 28 мая полностью восстановлена сетевая инфраструктура, а информационные сервисы доступны частично — в целях безопасности. Абонентам могут оставаться недоступными некоторые сервисы, включая оплату услуг.

Ранее сообщалось, что 26 мая на сетях магистрального оператора связи «Миранда-медиа» произошла авария, которая привела к отключению от интернета абонентов в Крыму. Кроме того, перебои с интернетом от «Миранды-медиа» также наблюдались в Мелитополе.

Как передавало ИА Регнум, только за последний год хакерская группировка Sneaking Leprechaun атаковала более 30 организаций из России и Белоруссии.

В числе жертв хакеров — компании из сфер промышленности, финансов, медицины, логистики, государственные структуры. Отмечается, что данная группировка взламывала серверы и проникала в инфраструктуру организаций. В классической схеме злоумышленники сразу шифруют данные и требуют выкуп, но в данном случае они действовали иначе.