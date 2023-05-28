Москва, 28 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) укрепляют линию обороны под населённым пунктом Берестовое в Донбассе. Об этом сообщил командир роты огневой поддержки одного из подразделения группировки «Юг» ВС РФ с позывным Дельфин.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС России

«Мы сейчас находимся в Берестовом. На этом участке противник окапывается», — приводит его слова РИА Новости.

Российский военнослужащий уточнил, что противник не просто выкапывает окопы, а «окапывается усиленно». Он пояснил, что на данном участке достаточно открытая местность и российская армия контролирует все передвижения противника, огонь открывается даже в случае движения одного человека.

Боец с позывным Дельфин добавил, что ВС РФ не жалеют снарядов и боеприпасов и работают на уничтожение противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что на лисичанском направлении Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Он отметил, что артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли огневой удар по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Торецк.