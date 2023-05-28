Москва, 28 мая, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удары возмездия по местам базирования киевских боевиков после убийства российских офицеров в Брянской области. Об этом 28 мая сообщает портал «Русская Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Операция «Возмездие»: после убийства наших офицеров в Брянской области армия России нанесла удары по местам базирования ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в населённом пункте Железный мост Черниговской области уничтожены здания, в которых ВСУ организовали пункты временного размещения личного состава, а также дома, превращённые в склады боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая в Брянской области на участке дороги Бровничи — Сушаны дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Министерства обороны РФ. В результате атаки погибли двое военнослужащих.