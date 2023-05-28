Москва, 28 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В Харьковской области российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников и две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом 28 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«В районе города Богодухов Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, около населённых пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ. Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

На купянском направлении была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Двуречная и Першотравневое Харьковской области, Стельмаховка и Новосёловское (ЛНР).

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая на купянском направлении около Стельмаховки был уничтожен склад боеприпасов 92-й бригады ВСУ. На донецком направлении около Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й бригады.

Кроме того, на южнодонецком и запорожском направлениях около Новомихайловки (ДНР) и Степового (Запорожская область) уничтожены два склада боеприпасов 79-й и 128-й бригад ВСУ.