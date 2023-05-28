Черновцы, Украина, 28 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытался взломать дверь храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова Черновицкой области, сообщили 28 мая в союзе православных журналистов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Черти ПЦУ

«Панотец, который служит богу Болгарки, пилит двери православного храма в селе Старая Жадова на Буковине», — сообщила пресс-служба.

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Как сказано в сообщении, прихожане, услышав громкий шум и скрежет у своего храма УПЦ архангелов Михаила и Гавриила, застали там священника с болгаркой в руках. Они оттеснили священника от двери и вызвали полицию. Ночью у обители остались дежурить десятки верующих.

Как сообщало ИА Регнум, руководители ПЦУ вместе с украинскими властями за последний год развернули самую масштабную волну гонений на УПЦ. Они продолжают отъём храмов у канонической Украинской православной церкви, регулярно совершаются нападения на священников и прихожан православных приходов.

Руководители ПЦУ предлагают православным монахам и священникам переходить в раскол, требуя при этом отречься от русского мира.

Также на Украине стали возбуждать уголовные дела против представителей УПЦ, обвиняя в разжигании религиозной вражды за нелицеприятные высказывания в адрес ПЦУ.