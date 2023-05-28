Донецк, 28 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. На лисичанском направлении Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Об этом 28 мая заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Артиллерия ВС России

Он отметил, что артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли огневой удар по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Торецк. В результате было уничтожено значительное количество живой силы противника.

«На лисичанском направлении расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожен склад боеприпасов украинских войск», — заявил Астафьев, добавив, что артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожил 120-мм миномёт с расчётом противника около населённого пункта Победа.

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Как передавало ИА Регнум, 27 мая подразделения группировки «ЮГ» на александрокалиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионной штурмовой группы. Экипаж тяжёлой огнеметной системы «Солнцепёк» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожил взводный опорный пункт ВСУ около населённого пункта Красногоровка.

Штурмовыми отрядами около населённого пункта Молчаново было уничтожено до взвода бойцов ВСУ три блиндажа и один наблюдательный пост.