Группировка «Юг» уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Группировка «Юг» на лисичанском направлении уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Донецк, 28 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. На лисичанском направлении Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Об этом 28 мая заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Он отметил, что артиллеристы «Южной» группировки войск нанесли огневой удар по пункту временной дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Торецк. В результате было уничтожено значительное количество живой силы противника.
«На лисичанском направлении расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожен склад боеприпасов украинских войск», — заявил Астафьев, добавив, что артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожил 120-мм миномёт с расчётом противника около населённого пункта Победа.
Как передавало ИА Регнум, 27 мая подразделения группировки «ЮГ» на александрокалиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионной штурмовой группы. Экипаж тяжёлой огнеметной системы «Солнцепёк» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожил взводный опорный пункт ВСУ около населённого пункта Красногоровка.
Штурмовыми отрядами около населённого пункта Молчаново было уничтожено до взвода бойцов ВСУ три блиндажа и один наблюдательный пост.