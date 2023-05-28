Москва, 28 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад во всех сферах ведёт войну против России. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент эфира был опубликован 28 мая в Telegram-канале ведущего программы Павла Зарубина.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«В более широком смысле слова идёт война. Идёт война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — отметил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что оппоненты России посягают даже на то, что раньше казалось святым.

«Тем не менее мы видим, что все эти «незыблемые» основы рушатся под ногами вот этих не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада», — добавил Песков.

Он высказал мнение о том, что Россия не должна поддаваться эмоциям, должна сохранить трезвость мышления.

«Мы должны сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жёсткими, но открытыми к тому, чтобы чётко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать — тоже в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них всё это», — отметил пресс-секретарь президента России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков заявил, что степень вовлечённости западных стран в конфликт на территории Украины растёт, но это не помешает России защитить свои интересы и добиться выполнения поставленных задач.

Он также заявил, что слова американского сенатора Линдси Грэма об «инвестициях в смерть русских» являются позором для США.

Ранее сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, что смерть русских в ходе конфликта на Украине — это самая удачная трата денег Вашингтоном.

Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские банки и компании вели активное сотрудничество с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма. Она подчеркнула, что одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

Песков также заявли, что цели специальной военной операции России на территории Украины не изменились, они должны быть выполнены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва посредством специальной военной операции пытается прекратить войну, которую противник ведёт на протяжении девяти лет. Глава государства напомнил, в течение девяти лет Донбасс отражает нападение на жителей региона.

Глава государства заявил, что в России отдают должное стойкости всех бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины. По его словам, все военные, вне зависимости от национальности, сражаются за страну.