Москва, 28 мая, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Сенатору Линдси Грэму, заявившему о беспрецедентно удачных «инвестициях» в убийства русских, стоит вспомнить о печальной судьбе целого ряда американских политиков, в том числе сенаторов, начиная с Роберта Кеннеди, заявил 28 мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Роберт Кеннеди

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Грэму стоит вспомнить о печальной судьбе таких сенаторов, как Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Клемента Карлос Пинкни, Джон Мильтон Эллиотт, Уэйн Оуэнс, а также других американских политиков, отметил зампред Совета безопасности.

Как сообщалось ранее, в ходе своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что США «никогда ещё не тратили деньги так удачно», как в нынешнее время, когда эти инвестиции приводят к тому, что «русские умирают».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания сенатора являются позором для США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь напомнила, что одна из прежних американских «инвестиций» привела к Холокосту.