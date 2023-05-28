Медведев напомнил сенатору Грэму о печальной судьбе Кеннеди
Медведев напомнил сенатору Грэму о печальной судьбе Роберта Кеннеди и других сенаторов
Москва, 28 мая, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Сенатору Линдси Грэму, заявившему о беспрецедентно удачных «инвестициях» в убийства русских, стоит вспомнить о печальной судьбе целого ряда американских политиков, в том числе сенаторов, начиная с Роберта Кеннеди, заявил 28 мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Грэму стоит вспомнить о печальной судьбе таких сенаторов, как Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Клемента Карлос Пинкни, Джон Мильтон Эллиотт, Уэйн Оуэнс, а также других американских политиков, отметил зампред Совета безопасности.
Как сообщалось ранее, в ходе своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что США «никогда ещё не тратили деньги так удачно», как в нынешнее время, когда эти инвестиции приводят к тому, что «русские умирают».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания сенатора являются позором для США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь напомнила, что одна из прежних американских «инвестиций» привела к Холокосту.