Москва, 28 мая, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В ночь на 28 мая взрывы в Киеве происходили с полуночи и до шести утра. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Дроны сбивали всю ночь, такого ещё не бывало», — приводит агентство слова одного из них.

Он добавил, что в разных районах Киева возникли пожары, горели склады. Также пожар был в районе ТРЦ «Океан-плаза» в Голосеевском районе на юго-западе города.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Киеве после серии взрывов начался пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе. Также в Печерском районе произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома, в Соломенском — обломком беспилотника повреждён третий этаж семиэтажного здания.

Ночью 28 мая мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города оставаться в укрытиях и сообщил, что российские беспилотники движутся к столице Украины «сразу с нескольких направлений». Утром он рассказал о последствиях атаки дронов.