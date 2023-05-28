Тель-Авив, Израиль, 28 мая, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Живущая в Израиле певица Алла Пугачёва посетила концерт группы «Машина времени» и обняла лидера коллектива Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Алла Пугачева

В соцсетях фан-групп артистки появились видео, на которых она стоит на сцене в обнимку с музыкантами Андреем Макаревичем и Александром Кутиковым.

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Также в Telegram-канале «Израиль. Репорт» появилось несколько видео с концерта, на которых видно, как под фонограмму композиции «Я сюда ещё вернусь» она вышла на сцену.

Кроме того, в своём личном блоге народная артистка СССР поздравила «Машину времени» с днём рождения, поделившись роликами, на которых она вместе с залом подпевает припев хита группы «Поворот».

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации Алла Пугачева переехала в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и их общими детьми.

25 мая стало известно, что на неё в РФ подали в суд. По данным СМИ, Пугачёва не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на даче около Солнечногорска, в результате у неё образовалась задолженность в размере 44,5 тыс. рублей и около 7 тыс. рублей пени.

Также стало известно, что на особняк судом наложены ограничения, из-за которых его нельзя продать.

Как ранее призналась Пугачева, дачу она подарила внуку — Никите Преснякову (без оформления документов). Певец собирался её продать за 225 млн рублей и даже выставил объявление, но из-за разных слухов в прессе снял с продажи.

Дом Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь также был выставлен на продажу. Пугачёва возвращалась ненадолго в Россию из Израиля, по некоторым данным, именно для того, чтобы продать дом. 24 апреля сообщалось, что дом был продан за ту цену, по которой выставлялся на продажу, — 1 млрд рублей.