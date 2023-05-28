Смоленск, 28 мая, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Смоленской области учительницу деревенской школы заподозрили в доведении второклассника до попытки самоубийства. Об этом 28 мая написал Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По его информации, 8-летний мальчик, учащийся в школе деревни Верховье, попал в немилость к учительнице начальных классов. После многочисленных придирок, говорится в публикации, второклассник стал вслух размышлять о возможном самоубийстве.

Отмечается, что трагедии удалось избежать, поскольку о происходящем вовремя узнали другие взрослые. По информации журналистов, по данному факту в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам доведения до суицида.

Как передавало ИА Регнум, врачи спасли 12-летнего ребёнка, который 11 минут находился в состоянии клинической смерти после попытки самоубийства. Попытку покончить с собой школьник предпринял после того, как мама не дала ему денег на ремонт разбитого телефона.