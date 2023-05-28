В одной из бань Саратова едва не утонул ребёнок
В Саратове врачи спасли 8-летнюю девочку, едва не утонувшую в одной из бань
Саратов, 28 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Саратовские следователи начали проверку по факту травмирования несовершеннолетней в бассейне. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Сообщается, что 27 мая в одно из медицинских учреждений города была госпитализирована 8-летняя девочка. Врачи диагностировали ей «утопление в пресной воде».
Как оказалось позднее, ребёнок не умел плавать, однако по какой-то причине оказался в бассейне бани и начал тонуть.
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин написал в своём Telegram-канале, что медиков вызвали в 17:42 по местному времени. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение пяти минут. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Областную клиническую больницу.
Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Чувашии трёх пропавших девятилетних школьниц обнаружили мёртвыми. Отмечается, что инцидент произошёл в селе Шихазаны. Матери школьниц заявили о пропаже дочерей. По их словам, девочки ушли гулять и не вернулись домой.