Саратов, 28 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Саратовские следователи начали проверку по факту травмирования несовершеннолетней в бассейне. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что 27 мая в одно из медицинских учреждений города была госпитализирована 8-летняя девочка. Врачи диагностировали ей «утопление в пресной воде».

Как оказалось позднее, ребёнок не умел плавать, однако по какой-то причине оказался в бассейне бани и начал тонуть.

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин написал в своём Telegram-канале, что медиков вызвали в 17:42 по местному времени. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение пяти минут. Ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в Областную клиническую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая в Чувашии трёх пропавших девятилетних школьниц обнаружили мёртвыми. Отмечается, что инцидент произошёл в селе Шихазаны. Матери школьниц заявили о пропаже дочерей. По их словам, девочки ушли гулять и не вернулись домой.