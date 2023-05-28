Санкт-Петербург, 28 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа одного из жилых домов в Санкт-Петербурге, облокотившись на москитную сетку, сообщил 28 мая источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Выпавшая москитная сетка

По его данным, инцидент произошёл в одном из домов на улице Победы в Ломоносове 27 мая. Ребёнок по недосмотру матери облокотился на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа, но остался жив.

Он получил травмы головы и многочисленные ушибы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь мальчика борются врачи.

Это не первый случай, когда ребёнок по недосмотру взрослых из-за непрочной москитной сетки выпадает из окна.

Так, 13 мая в Москве из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал трёхлетний ребёнок. ЧП произошло на улице Лазурной в Новой Москве. Мальчик, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая под его весом выпала. Ребёнка доставили в одно из медицинских учреждений города, врачи оказывают ему необходимую помощь.

В апреле в Москве произошло похожее ЧП: на улице Чертановской двухлетний ребёнок выпал из окна жилого дома на козырёк подъезда с четвёртого этажа. Ребёнка доставали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него перелом руки и черепно-мозговую травму.