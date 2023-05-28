Симферополь, 28 мая, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В результате массовой аварии на трассе в Крыму пострадали шесть человек, сообщили 28 мая в пресс-службе регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП, произошедшего 27 мая возле села Пионерского Симферопольского района, пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний», — сообщили в пресс-службе.

Четверо пострадавших были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней степени тяжести. Двое пострадавших в госпитализации не нуждались.

По данным полиции, ДТП произошло вечером 27 мая на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта, столкнулись семь автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Джанкойском районе Крыма в результате ДТП на железнодорожном переезде погибли находившиеся в автомобиле двое взрослых и двое детей. Авария произошла около посёлка городского типа Вольное.