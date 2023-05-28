Посол России в Лондоне напомнил об условиях для переговоров с Украиной
Посол России заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом на своих условиях
Лондон, 28 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Россия готова к мирным переговорам с Украиной, и как только в Киеве будут готовы признать справедливость условий Москвы и выполнить их, такие переговоры могут состояться, сказал 28 мая в интервью Би-би-си посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Мы хотим мира, но, конечно, есть условия. Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России — это первое», — сказал посол.
Второе условие состоит в отказе от дискриминации русских и в целом в отказе от крайнего национализма на Украине, добавил Келин.
Сейчас Украина отказывается от переговоров и даже ввела запрет на них на законодательном уровне, напомнил посол. Но считать, что Украина сможет одержать победу над Россией, — «большая ошибка идеалистов», отметил он. «Замораживать» конфликт Россия не намерена, это не приведёт к стабильному и долгосрочному миру, добавил Келин.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны при соблюдении ряда условий: отказ от планов вступления в ЕС и НАТО, защита прав русскоязычных граждан и закрепление за русским языком статуса государственного, признание новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ сказал, что Киев готов к переговорам при условии возвращения к границам 1991 года (с Крымом), а также выплатой Россией репараций.