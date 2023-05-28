Лондон, 28 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Россия готова к мирным переговорам с Украиной, и как только в Киеве будут готовы признать справедливость условий Москвы и выполнить их, такие переговоры могут состояться, сказал 28 мая в интервью Би-би-си посол России в Великобритании Андрей Келин.

ИА REGNUM Регионы России (сиреневый). Регионы под контролем ВСУ (оранжевый)

«Мы хотим мира, но, конечно, есть условия. Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России — это первое», — сказал посол.

Второе условие состоит в отказе от дискриминации русских и в целом в отказе от крайнего национализма на Украине, добавил Келин.

Сейчас Украина отказывается от переговоров и даже ввела запрет на них на законодательном уровне, напомнил посол. Но считать, что Украина сможет одержать победу над Россией, — «большая ошибка идеалистов», отметил он. «Замораживать» конфликт Россия не намерена, это не приведёт к стабильному и долгосрочному миру, добавил Келин.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны при соблюдении ряда условий: отказ от планов вступления в ЕС и НАТО, защита прав русскоязычных граждан и закрепление за русским языком статуса государственного, признание новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ сказал, что Киев готов к переговорам при условии возвращения к границам 1991 года (с Крымом), а также выплатой Россией репараций.