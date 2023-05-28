Белгород, 28 мая, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своём Telegram-канале об ударах, которые нанесли ВСУ 27 мая по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Так, в Белгородском районе за минувшие 24 часа было зафиксировано 19 прилётов. По селам Журавлёвка и Лозовое ВСУ выпустили 9 и 8 артиллерийских снарядов соответственно. Здесь обошлось без пострадавших и разрушений. Село Драгунское ВСУ атаковали два раза. Пострадавших и разрушений нет.

Глава региона отметил, что Борисовский район был обстрелян один раз. В этом районе минометный снаряд прилетел в село Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет.

Гладков также сообщил, что за минувшие сутки ВСУ два раза обстреляли хутор Старый Волоконовского района. Здесь выстрелы велись из СВД. Пострадавших и разрушений нет.

На Грайворонский городской округ пришлось 115 миномётных снарядов. Так, по селу Козинка было выпущено 30 миномётных снарядов. В результате было повреждено пять частных домовладений, три административных здания и две хозяйственные постройки. По контрольно-пропускному пункту из миномёта наносились удары 58 раз, а село Заречье-Первое было обстреляно 14 раз. Обошлось без пострадавших и разрушений. По селу Мокрая Орловка было выпущено 13 миномётных снарядов. В этом населённом пункте никто не пострадал, был повреждён автокран.

Глава региона отметил, что Краснояружский район ВСУ атаковали при помощи беспилотника, который удалось сбить на окраине села Поповка. Пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что в Шебекинском городском округе за прошедшие 24 часа было зафиксировано 103 прилёта. Так, из миномета и гранатомета был обстрелян 20 раз пункт пропуска. Никто не пострадал, разрушений нет.

По городу Шебекино ВСУ выпустили 38 артиллерийских снарядов. В результате обстрела погиб мужчина, который работал охранником на одном из предприятий города. Кроме этого, в результате обстрелов получили ранения 15-летняя девочка и 17-летний юноша. У девочки врачи диагностировали обширное осколочное ранение голени, а также повреждение икроножной мышцы, дефект мягких тканей, а у молодого человека была выявлена контузия головного мозга.

Помимо этого, травму получил мужчина, у него диагностирована ссадина на голове и психологический шок. Все пострадавшие находятся в медучреждении, врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Гладков отметил, что различные повреждения получили здания четырёх предприятий, одного спортивного объекта, трёх магазинов, также повреждены 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомашин.

Отмечается, что со стороны ВСУ шесть раз было обстреляно село Муром. По селу Новая Таволжанка было выпущено 13 минометных снарядов. Село Белянка было дважды обстреляно из миномета. В селах Середа и Безлюдовка зафиксировали 15 и 9 прилётов соответственно. В этих населённых пунктах никто не пострадал, разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, в Белгородской области было принято решение завершить учебный год досрочно в приграничных муниципальных образованиях региона.