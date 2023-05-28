Москва, 28 мая, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Слова американского сенатора Линдси Грэма об «инвестициях в смерть русских» являются позором для США. Об этом 28 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», — приводит слова Пескова Telegram-канал Shot.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, что смерть русских в ходе конфликта на Украине — это самая удачная трата денег Вашингтоном.

Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские банки и компании вели активное сотрудничество с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма. Она подчеркнула, что одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту.