Москва, 28 мая, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова приняла участие в церемонии после квалификации к Гран-при Монако «Формулы-1» и вручила нидерландскому пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену приз за поул-позицию.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мария Шарапова

Ферстаппен опередил коллегу из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо менее чем на 0,1 секунды по итогам квалификации 27 мая и стартует первым в воскресной гонке.

Седьмой этап «королевских гонок» проходит в Монте-Карло в эти выходные. Начало заезда — в 16:00 по московскому времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что этап Гран-при серии «Формула-1» в Имоле был отменён из‑за дождей и наводнения в итальянском регионе Эмилия‑Романья.

Гран-при Италии должен был состояться с 19 по 21 мая, однако из-за сильных ливней в Италии персонал автодрома в Имоле на фоне угрозы затопления эвакуировали.

30 апреля мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу на четвёртом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана. Для него выигрыш стал вторым в этом сезоне и шестым в карьере.