Анкара, 28 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке, расположенном в районе Ускюдар. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Бобылев / ТАСС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) перед голосованием на выборах президента Турции у избирательного участка в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар

Турецкий лидер прибыл в азиатскую часть Стамбула вместе со своей супругой в 12:05 по местному времени (совпадает с мск). Участок расположен в средней школе имени Саффета Чеби.

Сообщается, что район был перекрыт с самого утра. У избирательного участка собралось большое количество местных жителей, скандировавших лозунги в поддержку Эрдогана, а также представители турецких и зарубежных СМИ.

Эрдоган выразил надежду, что явка на выборы достигнет рекордных 90%.

Ранее глава Высшего избирательного совета (ЦИК) республики Ахмет Енер заявил, что второй тур выборов президента в Турции проходит без инцидентов. Он добавил, что граждане, как и в первом туре, «проявляют высокую заинтересованность в выборах».

Как сообщало ИА Регнум, по итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%. Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.