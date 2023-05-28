Рим, 28 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Украина с помощью западных стран станет процветающей страной и уже в ближайшее время сможет пережить «экономическое чудо», заявила 28 мая в интервью Il Messaggero премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Сергей Корсун ИА REGNUM В ожидании чуда

«В наших интересах помочь Украине иметь мирное и свободное будущее. Мы уверены, что Украина сможет возродиться и процветать и вскоре прийти к экономическому чуду. Мы помогаем им в этом», — сказала Мелони.

Итальянские компании намерены принимать участие «в восстановлении Украины», а правительство страны в свою очередь также оказывает Киеву помощь (военную), отметила Мелони.

Позиция Италии по украинскому вопросу будет совпадать с позициями ЕС и НАТО, добавила она.

Партия Джорджи Мелони «Братья Италии» выиграла выборы в сентябре 2022 года и сформировала коалиционное правительство вместе с ещё двумя правыми партиями.

Большинство граждан Италии, по данным социологов, высказываются против оказания военной помощи Украине и за переговоры. В ходе избирательной кампании Мелони не высказывалась по данному вопросу. Сразу после победы на выборах она заявила, что прежняя линия правительства Италии по оказанию всесторонней (в первую очередь военной) помощи Украине будет продолжена.

Парламент Италии в феврале 2022 года разрешил правительству страны оказывать Украине военную помощь в неограниченных объёмах, при этом не сообщая депутатам о количестве и номенклатуре поставок. Кроме того, через Италию на Украину следуют военные грузы других стран НАТО.