Москва, 28 мая, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Посол России в Лондоне Андрей Келин высказал мнение о том, что руководство Великобритании своей жёсткой позицией по Украине разрушило всю архитектуру отношений с РФ и это не может не вызывать сожаления. На это он обратил внимание в эфире телеканала «Би-би-си».

Сайт президента Украины Риши Сунак и Владимир Зеленский

«Я сожалею, что Великобритания заняла подобную жёсткую позицию», — отметил он.

Дипломат напомнил, что у России долгая история отношений с этим государством, которая насчитывает 450 лет, имеются связи между людьми, а их пытаются испортить за один день.

«К сожалению, Лондон решил взорвать всю архитектуру отношений — политических, экономических, культурных в особенности, гуманитарных и всех остальных», — подчеркнул он, давая интервью на английском языке.

Как передавало ИА Регнум, ранее Келин заявил, что русофобия в Британии, к сожалению, присутствует во всех сферах и это происходит из-за того, что в стране идёт ежедневное промывание мозгов жителям, все СМИ пишут о России, о русских только плохое и исключительно плохое.