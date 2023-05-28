Киев, 28 мая, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может вступить в противостояние с главкомом ВСУ Валерием Залужным за власть в стране. Такое мнение выразил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM Петрушки Байдена: Зеленский и Залужный

«Они всё равно выйдут на столкновение. Либо политическое, либо военное», — сказал он, назвав подобное развитие событий «классикой жанра».

Эксперт допустил, что в ходе такого противостояния главнокомандующий Вооружёнными силами Украины может «убрать» главу государства, что приведёт к госперевороту по сценариям прошлого века.

Ранее стало известно, что в офисе президента Украины опасаются, что главком ВСУ может стать политической угрозой, поэтому за ним установлена тотальная слежка, ему полностью ограничили доступ в медиапространство. По словам генерал-майора ВСУ в отставке Сергея Кривоноса, Залужного просто сливают.