Эр-Рияд, 28 мая, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Саудовская Аравия призвала Россию соблюдать условия сокращения добычи нефти. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

По информации американских журналистов, Саудовская Аравия выразила недовольство России из-за того, что Москва, по её мнению, не полностью выполнила обещание сократить добычу нефти на фоне санкций Запада. Собеседники издания рассказали, что высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии якобы попросили коллег из России соблюдать согласованные сокращения.

Издание утверждает, что в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоится в Вене 4 июня, «трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире становятся всё более очевидными».

Как передавало ИА Регнум, с мая и до конца 2023 года Саудовская Аравия намерена добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом 2 апреля сообщило Саудовское агентство печати. Ранее стало известно, что власти Казахстана также решили сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — на 144 тыс. баррелей в сутки, Ирака — на 211 тыс. баррелей в сутки, Кувейта — на 128 тыс. баррелей в сутки, Омана — на 40 тыс. баррелей в сутки.