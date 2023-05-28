Москва, 28 мая, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнее высказывание американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, назвавшего смерть россиян «самым удачным вложением» властей США. Своё мнение она выразила в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат напомнила, что американские банки и компании вели активное сотрудничество с нацистской Германией и были ключевой силой для процветания фашизма. Она подчеркнула, такое же «удачное вложение» Вашингтона привело к ужасающим последствиям.

«Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», — написала Захарова.

По словам представителя министерства, в настоящее время Штаты делают почти то же самое, что и в то время, вливая деньги в «глотку неонацистского киевского режима».

Ранее Мария Захарова назвала заявление Белого дома о том, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, «имитацией правового поведения». Она отметила, что в этом нет никакого международного права или следования внутреннему законодательству.