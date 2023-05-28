Москва, 28 мая, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова председателя объединенного Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли о невозможности обозримого возвращения Украиной всех территорий в границах 1991 года являются первым шагом к пониманию реальности. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован 28 мая в Telegram-канале журналиста Павла Зарубин.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная граница Украины и России

«Буквально сегодня я слышал выступление председателя объединенного Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Милли, который, так осторожно, но впервые из уст официального лица было сказано нечто, что не является безапелляционной поддержкой так называемой формулы мира Зеленского. Он сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, — это шаг вперед к пониманию реальности на земле», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что страны Запада на саммите G7 показали, что рассматривают Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу. Министр добавил, что страны Североатлантического альянса де-юре участвуют в конфликте на Украине, что увеличивает риски столкновения ядерных держав. Также Лавров отметил, что всё большая часть поставок западных вооружений Киеву «расползается по всему миру».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире характеризуется нарастанием нестабильности, это прямо связано со стремлением отдельных стран удержать своё доминирование. Он также отметил, что Россия готова к взаимодействию со всеми странами в противостоянии общим вызовам человечеству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Так, Зеленский заявил о радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении пленных по формуле «всех на всех», восстановлении территориальной целостности Украины, «выводе российских войск» и прекращении боевых действий, «возвращении справедливости», «противодействии экоциду, недопущении эскалации, фиксации окончания войны».