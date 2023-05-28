Москва, 28 мая, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В административном здании, расположенном в московском парке «Зарядье», произошло возгорание. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Зарядье»

Сообщается, что на месте работают пожарные.

По данным ТАСС, горит подсобное помещение в гастрономическом центре. Площадь возгорания составляет около пяти квадратных метров. Эвакуировано 50 человек. Данных о пострадавших также нет.

В настоящее время принимаются меры для ликвидации пожара.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Москве на территории рынка «Садовод» произошёл пожар. Загорелись три павильона на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 50 кв. м.

По данным МЧС, возгорание было локализовано в 14:33 мск. Через восемь минут пожар был ликвидирован полностью. Информации о пострадавших не поступало.