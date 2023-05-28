В парке «Зарядье» произошёл пожар
В гастроцентре парка «Зарядье» в Москвы произошёл пожар, эвакуированы 50 человек
Москва, 28 мая, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В административном здании, расположенном в московском парке «Зарядье», произошло возгорание. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.
Сообщается, что на месте работают пожарные.
По данным ТАСС, горит подсобное помещение в гастрономическом центре. Площадь возгорания составляет около пяти квадратных метров. Эвакуировано 50 человек. Данных о пострадавших также нет.
В настоящее время принимаются меры для ликвидации пожара.
Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в Москве на территории рынка «Садовод» произошёл пожар. Загорелись три павильона на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 50 кв. м.
По данным МЧС, возгорание было локализовано в 14:33 мск. Через восемь минут пожар был ликвидирован полностью. Информации о пострадавших не поступало.