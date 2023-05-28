Тегеран, 28 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В ходе столкновений с силами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые произошли в приграничных районах афганской провинции Нимроз, погиб один иранский пограничник, ещё двое получили ранения. Об этом 28 мая сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на командование пограничной службы страны.

Tasnim: иранский пограничник погиб в столкновениях с талибами* на юго-западе Афганистана
Иван Шилов ИА REGNUM
Иран

По информации журналистов, погибший Мохаммад Махди Ахмади проходил срочную службу в составе Забульского пограничного полка, который дислоцирован в провинции Систан и Белуджистан.

О состоянии раненых иранских военнослужащих издание не сообщает.

Как передавало ИА Регнум, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в Европе нарастает угроза терактов от радикальных исламистов, особенно перед крупными мероприятиями, наподобие Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже. По его словам, теракты могут совершить те, кто специально для этой цели приезжает во Францию, а также те, кто не состоит в террористических ячейках, но может начать убивать людей под воздействием проповедей радикалов.