* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Тегеран, 28 мая, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В ходе столкновений с силами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые произошли в приграничных районах афганской провинции Нимроз, погиб один иранский пограничник, ещё двое получили ранения. Об этом 28 мая сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на командование пограничной службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По информации журналистов, погибший Мохаммад Махди Ахмади проходил срочную службу в составе Забульского пограничного полка, который дислоцирован в провинции Систан и Белуджистан.

О состоянии раненых иранских военнослужащих издание не сообщает.

Как передавало ИА Регнум, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в Европе нарастает угроза терактов от радикальных исламистов, особенно перед крупными мероприятиями, наподобие Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже. По его словам, теракты могут совершить те, кто специально для этой цели приезжает во Францию, а также те, кто не состоит в террористических ячейках, но может начать убивать людей под воздействием проповедей радикалов.