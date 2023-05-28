В Турции рассказали, как проходит голосование на выборах президента
ЦИК Турции: голосование во втором туре выборов президента проходит без инцидентов
Анкара, 28 мая, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Второй тур выборов президента в Турции проходит без инцидентов, заявил 28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) республики Ахмет Енер.
«Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что граждане, как и в первом туре, «проявляют высокую заинтересованность в выборах».
Как сообщало ИА Регнум, по итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%.
Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.
Сегодня, 28 мая, в Турции проходит второй тур выборов. Для победы кандидату необходимо будет просто набрать большинство голосов.