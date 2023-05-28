Анкара, 28 мая, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Второй тур выборов президента в Турции проходит без инцидентов, заявил 28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) республики Ахмет Енер.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что граждане, как и в первом туре, «проявляют высокую заинтересованность в выборах».

Как сообщало ИА Регнум, по итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%.

Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Сегодня, 28 мая, в Турции проходит второй тур выборов. Для победы кандидату необходимо будет просто набрать большинство голосов.