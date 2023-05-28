Париж, 28 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 43-й трофей в карьере. 27 мая он во второй раз подряд стал чемпионом Франции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

По числу титулов Месси догнал бразильского защитника Дани Алвеса, который ранее был единоличным рекордсменом по этому показателю.

В составе ПСЖ Месси дважды выиграл чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны. До этого в составе «Барселоны» он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз — Суперкубок Испании, семь — Кубок Испании, по три раза — Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в 2022 году, становился олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Америки, выигрывал Финалиссиму и молодёжный чемпионат мира.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ПСЖ в 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу. Парижский клуб досрочно обеспечил себе титул за тур до конца первенства. Месси установил рекорд по числу забитых голов в пяти сильнейших лигах Европы, превзойдя достижение португальского форварда Криштиану Роналду, и вышел на первое место в списке бомбардиров.