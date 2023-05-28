Месси выиграл 43-й трофей в карьере и догнал рекордсмена Дани Алвеса
Париж, 28 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 43-й трофей в карьере. 27 мая он во второй раз подряд стал чемпионом Франции.
По числу титулов Месси догнал бразильского защитника Дани Алвеса, который ранее был единоличным рекордсменом по этому показателю.
В составе ПСЖ Месси дважды выиграл чемпионат Франции и один раз — Суперкубок страны. До этого в составе «Барселоны» он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз — Суперкубок Испании, семь — Кубок Испании, по три раза — Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в 2022 году, становился олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Америки, выигрывал Финалиссиму и молодёжный чемпионат мира.
Как ранее сообщало ИА Регнум, ПСЖ в 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу. Парижский клуб досрочно обеспечил себе титул за тур до конца первенства. Месси установил рекорд по числу забитых голов в пяти сильнейших лигах Европы, превзойдя достижение португальского форварда Криштиану Роналду, и вышел на первое место в списке бомбардиров.