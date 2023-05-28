Краснодар, 28 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Футболист команды «Сочи» Кирилл Заика не смог выйти на замену в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (Санкт-Петербург) из-за обручального кольца на руке.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Сочи» Кирилл Заика

Инцидент произошёл на 80-й минуте встречи. Резервный арбитр запретил футболисту выходить на поле с кольцом на руке. Заика попытался его снять, но не смог. В результате замена не состоялась.

Как передавало ИА Регнум, матч проходил в Сочи и завершился со счётом 1:1. На первой минуте игры гол в составе команды хозяев забил Артур Юсупов. Петербуржцы отыгрались после перерыва, мяч на счету Густаво Мантуана. «Зенит» ранее досрочно выиграл чемпионат России, став обладателем титула в пятый раз подряд. «Сочи», занявший в минувшем сезоне 2-е место, перед последним туром нынешнего чемпионата занимает 10-ю строчку в таблице с 38 очками.