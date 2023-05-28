Краснодар, 28 мая, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Несколько дронов попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Все беспилотники были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена. Об этом 28 мая сообщается в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские БПЛА

Согласно данным единой дежурно-диспетчерской службы Северского района, около 2:00 дронами была совершена попытка приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.

«Все они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры нефтеперерабатывающего завода не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, беспилотный летательный аппарат был сбит в селе Поповка Белгородской области. В Брянской области на участке дороги Бровничи — Сушаны дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» Министерства обороны России. В Андреапольском округе Тверской области рухнул дрон. Он упал 27 мая около деревни Ерохино Андреапольского округа. В Псковской области беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании.