Киев, 28 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Украина импортировала энергию из Румынии в качестве аварийной помощи. Об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Уточняется, что помощь румынской стороной была оказана 27 мая в период с 21:00 до 22:00. Цель импорта — сбалансировать энергосистему и покрыть вечерний пик потребления.

Как отметили в компании, Украина была вынуждена прибегнуть к аварийной помощи из-за нехватки общей мощности украинских электростанций.

Также сообщается об импорте электроэнергии из Словакии, однако он был незначительным.

24 мая стало известно, что Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление. Отмечается, что это связано с необходимостью покрыть нужды Украины в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.