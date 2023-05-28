Киев, 28 мая, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Санкции против Ирана на 50 лет предложил ввести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в проекте постановления, внесённого им в Верховную раду.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской Республике Иран», — указано в дополнении к проекту постановления.

В качестве ограничений предлагается полностью запретить торговые операции с Ираном, остановить полёты, перевозки и транзит ресурсов на территории Украины.

Кроме того, в документе предлагается предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана за пределы Украины и запретить осуществление каких-либо инвестиций в Исламскую Республику.

После принятия документа Верховной радой МИД Украины должен проинформировать о применении санкций органы Евросоюза и США.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани заявил, что Зеленский своим «политическим шоу» отвлекает внимание общественности «безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа». Он отметил, что всё это делается им для привлечения оружия Запада.