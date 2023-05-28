Нью-Мексико, США, 28 мая, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы, ещё шесть пострадали во время стрельбы на моторалли в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает пресс-служба полиции штата.

Meniscus Сангре-де-Кристо

Отмечается, что 27 мая в городе Ред-Ривер в горах Сангре-де-Кристо на мотопробеге произошла стрельба.

«Вот что нам известно на данный момент: два человека скончались, шестеро ранены, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении на странице полиции в социальной сети.

По информации СМИ, стрелявшие были членами байкерских банд.

Как передавало ИА Регнум, не менее трёх человек погибли в Марселе в результате стрельбы по автомобилю утром 21 мая. Стрельба произошла в восточной части города, когда злоумышленники на автомобиле начали стрелять по другой машине, в которой находились пятеро молодых людей.

Как минимум десять автогонщиков были убиты, ещё девять получили ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в мексиканском штате Южная Калифорния. Неизвестные злоумышленники открыли стрельбу на заправке в муниципалитете Энсенада. По предварительным данным, к автозаправке, возле которой была запаркованы автомобили участников гонки, подъехал серый фургон, из которого открыли огонь неизвестные, вооружённые автоматическим оружием.