Москва, 28 мая, 2023, 10:39 — ИА Регнум. После начала пандемии COVID-19 в 2020 году власти КНДР приступили к масштабному строительству укреплений на границе с Россией и Китаем, сообщает Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Отмечается, что режим пандемии предоставил властям Северной Кореи «редкую возможность» отрезать все маршруты, которыми ранее пользовались контрабандисты и перебежчики.

В КНДР за несколько лет построили сотни километров модернизированных пограничных заграждений, стен и постов охраны, уточняет агентство.

По официальным данным, в 2022 году было зафиксировано только 67 перебежчиков из Северной Кореи по сравнению с 1047 в 2019 году, напомнило Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, группа перебежчиков из Северной Кореи ранее заявила, что планирует вскоре запустить через границу беспилотные летательные аппараты с антипхеньянскими листовками.

В 2021 году, после пересмотра Закона о развитии межкорейских отношений, правительство Южной Кореи запретило отправку пропагандистских листовок через демаркационную линию, и нарушителям этого запрета грозит тюремное заключение