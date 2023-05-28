Лысогорский район, Саратовская область, 28 мая, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Лысогорском районе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшими. Об этом 28 мая сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам министра, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек.

«В 08:40 (07:40 мск) в Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 «Каспий», 660-й км, произошло столкновение двух легковых автомобилей», — написал он в своём Telegram-канале.

Костин отметил, что среди пострадавших есть двое детей. Двухлетняя девочка, по его словам, находится в крайне тяжёлом состоянии, а 17-летняя девушка — в удовлетворительном.

По данным управления ГИБДД по региону, в результате дорожного происшествия в медицинское учреждение доставили двух взрослых и ребёнка. Уточняется, что на федеральной трассе столкнулись ВАЗ-2107 и Lada Largus.

Как сообщало ИА Регнум, грузовой тягач Scania, перевозивший химикаты, 27 мая в 17:00 перевернулся на трассе М-5 в Башкирии. Угрозы водным объектам нет. Дорожное происшествие случилось рядом с деревней Искра в Иглинском районе.