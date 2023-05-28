Житомир, Украина, 28 мая, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В Житомирской области повреждения получил инфраструктурный объект. Об этом 28 мая сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Житомир

Он подтвердил, что в ночь на 28 мая в регионе раздавались взрывы, в результате которых один из инфраструктурных объектов оказался повреждённым.

Ранее украинский телеканал ТСН сообщил, что в Житомире местные жители услышали звуки взрывов. Кроме того, ночью воздушная тревога в регионе продолжалась пять часов.

Как передавало ИА Регнум, на Украине зафиксировали массированную атаку дронов. В ночь на 28 мая с разных направлений Украина была атаковала ударными дронами. Были зафиксированы пуски 54 дронов-камикадзе, что является рекордным количеством.