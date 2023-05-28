Вашингтон, 28 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В 2022 году платежная система КНР UnionPay обошла американскую Visa по доле на рынке дебетовых карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательской компании Nilson Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

Согласно опубликованным данным, доля транзакций по дебетовым картам UnionPay составила 40,03%, в то время как у Visa — 38,78%. Объём операций по картам китайской платёжной системы составил $16,2 млрд, а у американской — $14,1 млрд.

В исследовании также говорится, Visa пользуются чаще (75,12%), чем UnionPay (63,91%).

Сообщается, что в 2021 году ситуация на рынке была другой. Американская платёжная система обгоняла китайскую. Доля Visa составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Шаталова заявляла, что у карт UnionPay в России хорошие перспективы. Она также отметила, что в стране растёт число банков, выпускающих карты UnionPay. Кроме того, выпускаются и кобейджинговые карты UnionPay+«Мир.