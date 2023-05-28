Вашингтон, 28 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В 2022 году платежная система КНР UnionPay обошла американскую Visa по доле на рынке дебетовых карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательской компании Nilson Report.

Nilson Report: UnionPlay впервые обогнала Visa по объёму транзакций на рынке дебетовых карт
Иван Шилов ИА REGNUM
Банковские карты

Согласно опубликованным данным, доля транзакций по дебетовым картам UnionPay составила 40,03%, в то время как у Visa — 38,78%. Объём операций по картам китайской платёжной системы составил $16,2 млрд, а у американской — $14,1 млрд.

В исследовании также говорится, Visa пользуются чаще (75,12%), чем UnionPay (63,91%).

Сообщается, что в 2021 году ситуация на рынке была другой. Американская платёжная система обгоняла китайскую. Доля Visa составляла 39,53%, а UnionPay — 38,68%.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве РФ Елена Шаталова заявляла, что у карт UnionPay в России хорошие перспективы. Она также отметила, что в стране растёт число банков, выпускающих карты UnionPay. Кроме того, выпускаются и кобейджинговые карты UnionPay+«Мир.