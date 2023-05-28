Лондон, 28 мая, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Измотанные в боях украинские Вооружённые силы отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением. Об этом написала газета The Telegraph.

Telegraph: перед контрнаступлением ВСУ отчаянно пытаются восполнить свои ряды
Сергей Корсун ИА REGNUM
Мобилизация на Украине

По её информации, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат, он надеется заполнить пробелы в рядах ВСУ после уничтожения десятков тысяч украинских военнослужащих на поле боя.

Отмечается, что, несмотря на то, что ВСУ получили огромное количество оружия и техники НАТО, им не хватает людей, которые, как считают официальные лица, являются ключевым фактором в наступлении.

По информации журналистов, вербовщики, сталкиваясь с большими трудностями при привлечении мужчин на службу, стали прибегать к более жёсткой тактике поиска людей.

По словам одного из бойцов ВСУ, он обеспокоен тем, что украинская пропаганда очень эффективно убеждала людей в том, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что всё просто и конфликт уже окончен», — приводит газета его слова.

Как передавало ИА Регнум, за уклонение от мобилизации только за последний месяц суды Украины вынесли около ста приговоров военнообязанным мужчинам. По данным СМИ, в основном судьи лишают обвиняемых свободы на три года с испытательным сроком в один или два года. Такие же приговоры выносят тем, кто сотрудничает со следствием.

С 25 февраля 2022 года на Украине действует Указ о всеобщей мобилизации, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским. Верховная рада Украины в начале мая 2023 года продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа.