Лондон, 28 мая, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Измотанные в боях украинские Вооружённые силы отчаянно пытаются восполнить свои ряды перед контрнаступлением. Об этом написала газета The Telegraph.

Сергей Корсун ИА REGNUM Мобилизация на Украине

По её информации, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат, он надеется заполнить пробелы в рядах ВСУ после уничтожения десятков тысяч украинских военнослужащих на поле боя.

Отмечается, что, несмотря на то, что ВСУ получили огромное количество оружия и техники НАТО, им не хватает людей, которые, как считают официальные лица, являются ключевым фактором в наступлении.

По информации журналистов, вербовщики, сталкиваясь с большими трудностями при привлечении мужчин на службу, стали прибегать к более жёсткой тактике поиска людей.

По словам одного из бойцов ВСУ, он обеспокоен тем, что украинская пропаганда очень эффективно убеждала людей в том, что Украина имеет преимущество в конфликте с Россией.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что всё просто и конфликт уже окончен», — приводит газета его слова.

Как передавало ИА Регнум, за уклонение от мобилизации только за последний месяц суды Украины вынесли около ста приговоров военнообязанным мужчинам. По данным СМИ, в основном судьи лишают обвиняемых свободы на три года с испытательным сроком в один или два года. Такие же приговоры выносят тем, кто сотрудничает со следствием.

С 25 февраля 2022 года на Украине действует Указ о всеобщей мобилизации, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским. Верховная рада Украины в начале мая 2023 года продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 18 августа.