На Филиппинах оценили вероятность введения санкций в отношении России
Посол Филиппин Байлен посчитал маловероятным введение его страной санкций в отношении России
Москва, 28 мая, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен не думает, что его страна введёт санкции в отношении России. Об этом 28 мая сообщило РИА Новости.
Павел Бедняков/РИА Новости
Игорь Байлен
«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям ЕС против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — приводит агентство его слова.
Как передавало ИА Регнум, ранее Байлен заявил, что Филиппины изыскивают возможности для торговли с Россией на фоне трудностей с использованием SWIFT в результате санкций.
Он обратил внимание на то, что подтверждением активных экономических связей между государствами станет посещение делегацией бизнесменов из Филиппин Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне.