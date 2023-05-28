Москва, 28 мая, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен не думает, что его страна введёт санкции в отношении России. Об этом 28 мая сообщило РИА Новости.

Павел Бедняков/РИА Новости Игорь Байлен

«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям ЕС против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — приводит агентство его слова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байлен заявил, что Филиппины изыскивают возможности для торговли с Россией на фоне трудностей с использованием SWIFT в результате санкций.

Он обратил внимание на то, что подтверждением активных экономических связей между государствами станет посещение делегацией бизнесменов из Филиппин Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне.