Москва, 28 мая, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днём независимости Азербайджана. Соответствующая телеграмма опубликована 28 мая на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что Азербайджан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, эта страна играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Президент России также напомнил, что российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия, на различных направлениях динамично идёт развитие конструктивного двустороннего сотрудничества.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнёрских связей на благо наших дружественных народов. От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — счастья и процветания», — говорится в телеграмме.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин оценил динамику отношений между Арменией и Азербайджаном. По словам президента, есть ещё сложности, но положительная тенденция явно прослеживается. Путин также рассказал о препятствиях на пути к урегулированию ситуации, пояснив, что стороны «втроём с глазу на глаз обговорили неурегулированные моменты».

На трёхсторонней встрече Путина с Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсуждалось в том числе разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе. Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.