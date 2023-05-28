Ярославль, 28 мая, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В Ярославской области ликвидировали пожар на мебельной фабрике «Свобода». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео. МЧС России Ликвидация пожара в Ярославской области

«По состоянию на 08:00 пожар в Ярославской области полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая в ярославском Рыбинске загорелась кровля производственного здания на площади 1500 кв. м. На этой же площади произошло обрушение кровли. В ликвидации огня было задействовано более 60 человек и 21 единица техники.

В Москве на территории рынка «Садовод» произошёл пожар. Очаг возгорания находился на третьих этажах трёх торговых павильонов. Пострадавших нет.