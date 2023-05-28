Киев, 28 мая, 2023, 08:55 — ИА Регнум. В Житомире местные жители услышали звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своём в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В Житомире слышны звуки взрывов», — сообщают журналисты.

Как передавало ИА Регнум, на Украине зафиксировали массированную атаку дронов. В ночь на 28 мая с разных направлений Украина была атаковала ударными дронами. Были зафиксированы пуски 54 дронов-камикадзе, что является рекордным количеством.

Глава Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки российских беспилотников. Так, пожар на крыше склада в Голосеевском районе столицы, произошедший после падения обломков дрона, локализован. По информации Кличко, возгорание было на площади 700 кв. метров. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 кв. метров.

В Печерском районе произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском — обломком беспилотника повреждён третий этаж семиэтажного здания.